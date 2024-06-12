士電5月營收年減2% 訂單維持高檔

士電（1503）昨（11）日公告，5月營收24.4億元，年減2.7%；累計前五月營收153.1億元，年增7.8%。士電在手訂單維持高檔，不過因台電、統包工程案等交期時間不一定，後續待新案認列，正蓄積成長量能。

台灣電力陷入缺電危機，政府新一波大計畫將啟動，士電今年持續受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起、美國拜登兆元基建計畫等，推升電力設備的需求，且在科技擴廠下，未來幾年對變壓器、配電盤等重電設備仍持續有大量的需求。士電指出，重電事業自去年以來都呈現爆單狀態，今年接單量也會是跳躍式成長，營運穩健。

除了重電事業外，士電近年積極耕耘新能源市場，且與業界強強聯手，其中與太陽能大廠泓德能源合作成立兩家合資公司，於國內公、民營場域及房建市場推廣表後儲能及充電整合方案，日前雙方成功打入日本市場，取得日本政府儲能系統的標案。

產能方面，為了因應龐大的需求，士電加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底就可以完成建置，最快明年首季就可以投產，屆時產能可增加25%，預期未來仍可維持雙位數成長。

法人指出，隨著士電實施三班制，小型變壓器提前投產，加上今年第2季後有望受惠美國變壓器逐步出貨，產品組合可改善，而明年第1季大變壓器產能開出，未來營運看俏。