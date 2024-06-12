快訊

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

和泰5月營收年增3% 汎德永業+6%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

和泰汽車（2207）5月合併營收創同期歷史新高外，法人看好和泰車6月新車促銷策略及經銷商競賽開跑，6月營收更是可期； 另外，汎德永業5月合併營收受惠BMW電動車iX1、iX2大量交車，創單月歷史次高紀錄。

和泰車5月合併營收248.19億元，年增3.83%，5月合併營收創同期新高；累計前五個月合併營收1,163.7億元，年增2.59%， 也寫同期新猷。

和泰集團表示，5月營收增加主要受惠於TOYOTA進口配車增加，RAV4今年已可正常供應，擺脫去年同期油電較缺情況，另Yaris Cross等國產車銷售狀況亦佳。轉投資的子公司和潤、和運營收增加挹注，其中和潤總保有資產增加，致利息收入增加。

法人分析，5月國內的新車銷售戰報和泰車代理的TOYOTA賣出好成績，跨界休旅神車Corolla Cross，總共賣出2,347輛，人氣商用車銷售也開出紅盤，Toyota Town Ace，賣出1,855輛的佳績，豪華進口休旅車Toyota RAV4與人氣小休旅Yaris Cross雙雙交出好成績，除了5月營收開出佳績外，近期TOYOTA舉行各種銷商競賽及推出買車送好禮，推估6月營收會更好。

汎德永業5月合併營收為61.1億元，受惠BMW電動車iX1、iX2大量交車，帶動營收較去年同期大幅成長6.15%，創單月歷史次高紀錄。

和泰車 營收

延伸閱讀

大聯大5月營收672.9億元 歷年同期新高

數字科技營收／5月1.95億元 創歷史新高

大改款TOYOTA CAMRY預購價99.9萬 7月4日台灣上市

全新一代Camry真這麼搶手？ 美國Toyota經銷商加價賣引發眾怒！

相關新聞

和泰5月營收年增3% 汎德永業+6%

和泰汽車（2207）5月合併營收創同期歷史新高外，法人看好和泰車6月新車促銷策略及經銷商競賽開跑，6月營收更是可期； 另...

國產5月營收年增逾7% 本業亮眼

國產（2504）昨（11）日公布5月合併營收19.6億元，年增逾7%；累計前五月的營收約89.1億元，年增3.7%。

寶成5月營收年增8% 連二月雙增長

全球製鞋龍頭寶成集團（9904）公布5月合併營收232.55億元，月增10.3%、年增8.2%；累計前五月合併營收1,0...

柏文5月營收年增19%

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（11）日公告5月營收為4.34億元，年增19.9%，創單月新高。該公司指出，今年...

保瑞5月營收年增56% 兩事業穩定進展

保瑞（6472）昨（11）日公告5月合併營收16.8億元，創下近15個月以來單月新高，年增近56%，累計今年前五月合併營...

中鋼5月營收年減2% 面臨傳統淡季

中鋼（2002）昨（11）日公告，5月營收327億元、年減2%；今年前五月累計營收1,583億元、年增1.2%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。