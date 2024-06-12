和泰5月營收年增3% 汎德永業+6%

和泰汽車（2207）5月合併營收創同期歷史新高外，法人看好和泰車6月新車促銷策略及經銷商競賽開跑，6月營收更是可期； 另外，汎德永業5月合併營收受惠BMW電動車iX1、iX2大量交車，創單月歷史次高紀錄。

和泰車5月合併營收248.19億元，年增3.83%，5月合併營收創同期新高；累計前五個月合併營收1,163.7億元，年增2.59%， 也寫同期新猷。

和泰集團表示，5月營收增加主要受惠於TOYOTA進口配車增加，RAV4今年已可正常供應，擺脫去年同期油電較缺情況，另Yaris Cross等國產車銷售狀況亦佳。轉投資的子公司和潤、和運營收增加挹注，其中和潤總保有資產增加，致利息收入增加。

法人分析，5月國內的新車銷售戰報和泰車代理的TOYOTA賣出好成績，跨界休旅神車Corolla Cross，總共賣出2,347輛，人氣商用車銷售也開出紅盤，Toyota Town Ace，賣出1,855輛的佳績，豪華進口休旅車Toyota RAV4與人氣小休旅Yaris Cross雙雙交出好成績，除了5月營收開出佳績外，近期TOYOTA舉行各種銷商競賽及推出買車送好禮，推估6月營收會更好。

汎德永業5月合併營收為61.1億元，受惠BMW電動車iX1、iX2大量交車，帶動營收較去年同期大幅成長6.15%，創單月歷史次高紀錄。