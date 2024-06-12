寶成5月營收年增8% 連二月雙增長
全球製鞋龍頭寶成集團（9904）公布5月合併營收232.55億元，月增10.3%、年增8.2%；累計前五月合併營收1,076.18億元、年增0.8%。寶成營收連續二個月呈年月雙增，回到成長軌道。
值得注意的是，寶成5月製鞋業務年增8.3%，連三月正成長，顯示品牌客戶庫存調節已告尾聲。
其他製鞋及鞋材大廠已公布的5月營收也同步亮眼，豐泰自結5月合併營收78.49億元，月增10.9%、年增16.5%；累計前五月合併營收355.4億元、年增8.1%，為歷年同期次高。
鈺齊5月合併營收14.71億元，月增37.2%、年減11.5%，已脫離2、3月營運低點；累計前五月合併營收52.02億元、年減37.7%。志強5月合併營收17.1億元，月減0.2%、年增40.8%；累計前五月合併營收74.37億元、年增21.0%，創歷年同期新高。
鞋材大廠百和5月合併營收13.22億元，月增7.1%、年增38.1%，連續三個月呈年增走勢；累計前五月合併營收61.11億元、年增27.8%。
寶成今年1月製鞋業務已轉正成長、年增幅達12.5%，2月製鞋業務受農曆春節工作天數減少影響，年減12.2%，3月以來製鞋業務均維持正成長；累計前五月製鞋業務營收較去年同期成長2.3%，回到正成長。
寶成持股子公司裕元工業，5月自結營收7.17億美元（折合約新台幣231.75億元）、年增2.3%。
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