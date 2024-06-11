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統一營收／5月547億元、年增18.21% 創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一（1216）公布5月合併營收達547.93億元，去年併入台灣家樂福推升統一今年每個月的營收跟著成長，5月營收年增18.21%，創同期新高紀錄、月增4.69%；累計前5月合併營收達2658.89億元，年增19.87%。

統一集團今天也宣布，為搶攻台灣烘焙業每年逾600億元商機，針對消費者不同需求，再推新品牌Bellopane貝洛邦，成為包裝麵包界的下一個亮點，首波推出四款精緻美味的歐式麵包，即日起7-ELEVEN正式開售，可望再挹注未來營收。

法人分析，統一台灣本業持續聚焦經營及穩定增長，再加上轉投資統一中控(0220.HK)、統一超等穩定獲利挹注，合併台灣家樂福的效益發酵，統一首季營收1,587.56億元，年增20.8%，稅後純益為55.34億元，年成長10.6%，EPS為0.97元。隨著營收增長，第2季的獲利表現也相當可期。

家樂福 營收

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