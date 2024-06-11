鳳凰法說會／今年以來團費漲10-20% 包機已談到2025年

鳳凰（5706）11日舉辦法說會，總經理卞傑民表示，今年以來平均團費平均上漲10-20%，1~5月出團量最大還是歐洲，使得歐洲線營收占比來到五成。展望下半年，預期歐美線、郵輪、包機都會是成長動能較強勁的動力來源，目前包機最遠已洽談到2025年過年的關島包機，另外，今年秋季鳥取的包機也已在規劃中，將陸續上架。

卞傑民表示，推廣包船、包機業務及新航點規劃，將是業績成長動能。其中，2024年歌詩達郵輪包船主要分兩波段，先是今年3、4月，之後是7~9月，皆是以基隆為母港，走東北亞的航程，四天到六天航程都有。至於名勝世界前身是麗星郵輪，疫情後公司重組更名，亦是今年包船的主力。

歐美長程線亦是今年成長動能之一，尤其是美國西岸航點今年變得很熱門，過去，飛往舊金山、洛杉磯的機位本就一位難求，滿足個人需求勝過團體機位，但今年6月7號先有達美航空開始飛西雅圖，7月14日華航（2610）、8月16日星宇也陸續開航西雅圖航線，新航點有助旅行社產品上架規劃。除了可以包裝美國西岸行程，同時可以連結到加拿大，規劃美加行程，不少旅遊商品都已開檔上架。

同時疫後高端旅遊市場需求持續攀升，鳳凰積極推廣南極郵輪、歐洲河輪、北歐及美加地區賞極光等高端產品線。卞傑民表示，南極郵輪將在11月出發，目前已銷售八、九成，近期開始做最後衝刺，目標8月前完銷。歐洲河輪則是在疫後也有不錯的斬獲，吸引不少公司行號舉辦獎勵旅遊，包括萊茵河、多瑙河的包船皆十分受歡迎。鳳凰下半年也將積極爭取員工旅遊、獎勵旅遊商機，尤其暑假過後，通常就是員旅的高峰，預期第4季歐洲河輪市場將十分熱鬧。

鳳凰也持續多角化經營，投入觀光旅館領域，其中，高雄貨櫃屋旅館已在上月與天成飯店集團簽約，命名為「天成逸旅-舶寓高雄」擁有28間客房，將在7月試營運，將以精品飯店為定位。卞傑民表示，近年有不少國際連鎖五星飯店進駐高雄，帶動當地旅遊商機，加上演唱會經濟對高雄觀光帶來助益，看好天成逸旅未來的營運表現。另外，同樣與天成集團簽約的小琉球飯店則預計明年上半年開幕，目前主體建築已完成八、九成。