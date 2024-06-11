柏文營收／健身工廠獲利亮眼 5月4.34億元、年增19.9%

本土最大健身中心業者柏文（8462）11日公告5月營收為4.34億元，月增5.2%、年增19.9%，創單月新高。該公司指出，今年「同店成長」及「新店動能」雙成長引擎持續增溫，續創營運新高可期。

柏文表示，旗下核心品牌「健身工廠」疫後多元提供線上等更便利的各項友善會員的服務措施，會員續約率由疫情前的50%左右提升達65%，居全台業界之冠，推升會員數增長，目前會員人數已超過27萬人的新高，是自2022年5月以來已連續24個月增長，帶動5月營收突破4.33億元，呈現月增、年增雙增佳績。

依據該公司公布數據，5月營收為4.34億元，月增5.2%、年增19.9%；累計前五月營收達19.89億元，為同期歷史新高，年增20.1%。柏文進一步指出，今年第1季期間，「健身工廠」分別有台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠投入營運；跨入第2季，4月則有高雄市鳳西廠及台北市萬隆廠開幕，台中市沙鹿廠預計於6月預售、7月開幕；截至7月，健身工廠就有六處新據點投入營運。

而下半年尚有台中市兩家及台南市一家新廠館開幕，今年超過半數新據點於上半年投入營運，較往年貢獻更大的新店動能。明年度至少再拓展八家新廠館，「健身工廠」將如期於2025年突破80處營運據點，為營收的持續增長挹注源源不斷的動能。