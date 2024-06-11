統一超營收／飲料、冰品夏季發威 5月282億創歷史新高

統一超（2912）11日公告5月合併營業額281.9億元，較去年同期增加6.26%，創單月營收歷史新高。累計前五月營收1,360.83億元，年增7.25%。統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店，會員、鮮食、咖啡、預購、飲料等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道，加上菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(台灣星巴克)等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN目前會員數已來到1,750萬名，OPENPOINT點數持續擴大折抵代收項目，新增雙北專用垃圾袋、雙北環保購物袋，再加上繳稅季會員使用點數折抵綜合所得稅與房屋稅的需求量大增、因應夏季用電量高推出點數繳電費補貼11%等體驗活動，帶動OPENPOINT點數折抵代收金額累計已衝破億元大關，多元做法持續帶動會員交易金額再成長近一成。

台灣7-ELEVEN鮮食藉由跨界聯名、響應主題日、支持在地等具體行動，也帶動相關類別業績成長超過一成。包括攜手「金色三麥」開發全新主食、沙拉、輕食小點、思樂冰；接軌「國際白飯節」、「國際漢堡日」、「世界牛奶日」等主題日，以美味輕食、餐點搭配CITY系列飲品、瓶裝飲料等生活提案，搶攻食飲組合商機；並持續攜手農糧署，線上線下平台齊推廣當季盛產的在地鳳梨。

夏季是飲料、冰品旺季，CITY系列飲品也持續創新開發話題新品，CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA以柳橙風味開發系列新品，CITY TEA現萃茶首度與韓國文青IP「Second Morning」合作推出主題杯身、防水杯套，人氣霜淇淋首推「海鹽蜂蜜牛奶」新口味；一年一度的「國際冰品節」集結逾50款人氣指定冰品線上線下齊推抽抽樂活動，帶動相關類別業績成長近1成。

展望後市，6月迎接炎熱夏日、端午節商機，台灣7-ELEVEN持續以嶄新的商品、服務滿足社會需求，廣受會員好評的點數繳電費補貼11%活動持續加碼推出，生活話題美食藉由自有品牌「星級饗宴」聯手米其林一星的「富錦樹台菜香檳」，話題明星商品全新推出水蜜桃牛奶霜淇淋、全店精品攜手迪士尼超人氣IP，多元做法持續貼近民生需求。

台灣7-ELEVEN門市截至5月底店數來到6,985家，較去年同期店數6,732家，增加253家。