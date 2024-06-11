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華航營收／5月161億元、年增11.28% 寫同期新高　

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）集團5月份合併營業收入為161.03億元，在客貨運續保成長動能下，刷新同期紀錄，較去年同期增加16.32億元，增幅11.28%，其中，5月客運收入為97.75億元，較去年同期增加8.04億元，增幅8.96%，主因為市場需求強勁，致使整體客運收入成長。

5月為航空客運淡季，華航整體營收仍維持今年第一季水準，北美航線載客表現穩定，挹注整體營收，而受旅客喜愛的東南亞峇里島、峴港、河內等航線也推動客收成長，反映旅運需求持續強勁。今年整體客運班次較去年同期增加25 %，隨進入第三季旺季，華航暑期全航線訂位率達八成，在密集班次及線上旅展等銷售推波助瀾下，看好客運熱度將持續增加。

華航展現長程航線布局決心，7月14日起直飛西雅圖航線，北美版圖擴展為6個航點，包含美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，其中獨家直飛安大略，爭取高收益直飛客源，同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，為華航營運版圖再添新動力。

貨運收入50.45億元為今年最佳，較前月增幅7.27%，較去年同期增幅12.81%，寫下年月雙增好成績，雖受各地勞動節及日本黃金周等假期影響，然電商及半導體機台空運供貨仍持續增加，艙位需求強勁，高價臨時貨源亦多有挹注，使5月市場較前月持續成長，貨收及單位收益續創本年度以來最高，相較去年同期亦有相當成長。華航對下半年的貨運市場持樂觀態度，將優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

客運 航線 華航

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