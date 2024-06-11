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葡萄王營收／5月9.5億、年增2.3% 前五月年增7.18%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
圖為葡萄王公司。圖／聯合報系資料照片
圖為葡萄王公司。圖／聯合報系資料照片

葡萄王（1707）11日公布5月合併營收9.5億元，年增2.3%，累計今年前五月營收42.2億元，年增7.18%，創歷年同期最高。展望下半年，葡萄王表示，台灣葡萄王ODM/OEM新劑型、新產線陸續開始出貨，子公司葡眾持續衝刺會員業績，上海葡萄王為整合通路在香港投資設立葡佰公司，將台灣自有品牌透過跨境電商延伸至大陸，集團合併業績目標不變。

葡萄王表示，三大事業體中的葡眾5月營收較上月增近5%，較去年同期微增，累計前五月年增2.7%。目前衝聘熱潮持續升溫，加上今年升等會員人數較往年成長，勢必帶動營收再創佳績。

上海葡萄王5月營收年增92.74%，累計前五月較去年同期成長94.2%。上海葡萄王表示，目前整體營運情況符合預期穩定發展。6月份將參加大型展會，爭取新客戶代工機會，自有品牌飲品首批上架鋪貨已完成，銷售通路包括連鎖便利店、區域型醫藥超市、以及自動售販機系統，整體業績表現維持增長。

母公司台灣葡萄王5月營收較上月成長2.17%，較去年減20.44%，主要受代工客戶認證問題，使生產排程延遲，加上自有品牌去年新品上市高基期影響營收表現。不過隨著PICS/GMP胃乳原料已抵台，預計下半年會與新劑型軟膠囊等新產線量產，屆時將帶動下半年營運動能，挹注集團營收成長。

營收 葡萄王

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