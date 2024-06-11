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萬海營收／5月114億元 月增13.31%、年增40.14%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運。 圖／萬海提供
萬海航運。 圖／萬海提供

萬海航運（2615）2024年5月合併營收為114.54億元，月增13.31%，年增40.14%；累計營收491.79億元，年增17.48%。

萬海表示，受益於運價及運量穩步回升，5月營收較上月及去年同期呈現增長。展望下半年，船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵導致周轉率下降、旺季需求提前等各項因素交互影響，預期營運穩健增長。

萬海以亞洲線為基礎， 30條主力亞洲航線航班最密集、涵蓋港口最多， 於亞洲的市場占有率達15%、 亞洲區貨量比重為62%；萬海採取低成本經營，引入大量新世代節能船，以提昇燃油效率來降低艙位平均成本， 關鍵轉船點建置自有泊位及儲區，以取得較佳作業費率並兼顧船期穩定性，使得船期可靠度於今年首季排名第⼀，萬海全球競爭力不斷浮現。

營收 萬海

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