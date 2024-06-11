汽車零組件廣華控股、劍麟、橙的電子公布5月營收

廣華-KY（1338）5月合併營收4.28億元，月減8.97％，年減5.62％，累計1至5月合併營收為20.68億元，年減10.09％。

廣華-KY表示，主要受到五一長假、工作天數較少因素，以及自主品牌、三大日系等客戶目前正值春季車展後新車款、舊車改款的上市交替期間，因此整體訂單與出貨需要一段時間銜接，目前新能源車下鄉優惠活動已陸續出台多項執行細則，有機會釋放新一波新車需求，將助力整體營收成長動能的恢復。

展望第三季，廣華-KY將持續調整產品結構、優化製程效率、擴大業務接單動能等，同時強化材料自主性、輕量化及環保等的工藝技術進程，並於第一季整體毛利率見到明顯的管理成效，並看好今年下半年將逐步出貨給比亞迪、本田「光與美的系統開發」新訂單將逐步加入生產排程，加上改款與新車款陸續上市後的銷售表現，備貨力道將有助廣華在第三季汽車傳統暑休產業淡季中，整體營運將可維持平穩表現。

劍麟（2228）公布5月合併營收達4.12億元，年增0.3％。累計2024年1至5月合併營收為21.01億元，年增12.86％，改寫歷年同期新高。

劍麟受惠於平均每車配備安全零組件數量提升，帶動品牌車廠、一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商對於旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品需求拉貨動能持續穩定成長。

展望第二季，劍麟看好隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能，且戮力深化汽車事業主要客戶業務合作，並持續與客戶共同研發新款車用安全件產品開發設計，帶動目前集團整體在手訂單站穩良好水準，後續隨著客戶保持穩健訂單拉貨需求下，有助於創造未來營運良好成長動能。

橙的電子（4554）5月合併營收0.38億元，年增32.49％，刷新近6年同期新高表現。累計2024年1至5月合併營收達1.67億元，同步年增31.11％。

受惠於公司積極擴大AM業務訂單量能所致，隨著歐洲地區AM業務轉型，開發當地新客戶有成，以及日本客戶積極拉動訂單，本期較去年同期AM市場業務銷售大幅成長48.01％，推升單月營收已連續10個月繳出年增水準。

橙的也持續加大歐洲地區客戶結構進行優化策略布局，提高直接經營當地輪胎店規模數持續增加，以創造旗下「Orange」自有品牌知名度提升，也因此吸引經銷通路合作機會，且橙的仍不斷深化TPMS高低溫汽車電子設計、RF無線技術、電源管理等三大核心技術，滿足客戶與品牌車廠客製化產品需求，皆有助於持續創造未來營運正面效益。