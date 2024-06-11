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瓦城營收／5月年增8.8% 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瓦城新品牌「SHANN SHANN(香香)」主打新台灣料理，首店進駐新光三越信義A9，吸引人潮嘗鮮。 瓦城/提供
瓦城新品牌「SHANN SHANN(香香)」主打新台灣料理，首店進駐新光三越信義A9，吸引人潮嘗鮮。 瓦城/提供

瓦城（2729）11日公布5月營收達5.08億元，相較去年同期成長8.81%；今年前五月累計營收達24.96億元，年成長4.53%，單月營收及累計營收雙創歷年同期新高紀錄。主要受惠於5月母親節檔期及旗下品牌聯合推出母親節專屬套餐及限定活動，帶動來店人潮攀升，營收規模穩定擴張。

瓦城憑藉自身品牌研發以及菜系複製能力，繼去年12月推出廣受年輕人喜愛的泰式炒河粉品牌「BO BO」後，今年乘勝追擊，於5月底推出全新品牌「SHANN SHANN(香香)」，首店瞄準台北一級商圈─信義區，進駐新光三越信義A9，主打新台灣料理，透過創意為台菜文化開啟新的篇章。

此外，5月初於桃園三越站前店新開幕時時香，為繼瓦城品牌後接續於桃園重要商場進駐中式餐飲品牌，接著預計6月21日，以跨菜系中式料理「時時香」進駐中部最大海港型Outlet – Mitsui Outlet Park 台中港，開幕首三日將祭出贈送招牌菜，搶攻觀光客及中部在地客群。7月預計再添2間新店，包括瓦城於愛國東路開設新門店、時時香將進駐汐止遠雄。未來集團亦將持續運用精準策略展店，針對不同性質商場及商圈，推出最適店型與品牌，增添下半年營運動能。

瓦城6月搶攻端午商機，推出歷年熱賣的「端午專屬禮盒」於線上線下販售，今年也同步於五大品牌餐廳開放顧客現場點用四款端午粽。

母親節 營收 瓦城

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