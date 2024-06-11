瓦城營收／5月達5.08億元 單月及累計營收雙創同期新高

瓦城泰統（2729）集團11日公布5月營收達5.08億元，相較去年同期成長8.81%；今年1-5月累計營收達24.96億元，年成長4.53%，單月營收及累計營收雙創歷年同期新高紀錄。主要受惠於5月母親節檔期及旗下品牌聯合推出母親節專屬套餐及限定活動，帶動來店人潮攀升，營收規模穩定擴張。

瓦城集團憑藉自身品牌研發以及菜系複製能力，繼去年12月推出廣受年輕人喜愛的泰式炒河粉品牌「BO BO」後，今年乘勝追擊，於5月底推出全新品牌「SHANN SHANN(香香)」，首店瞄準台北一級商圈─信義區，進駐新光三越信義A9，主打新台灣料理，透過創意和烹調藝術賦予台菜新演繹，不僅帶來新味覺體驗，也為台菜文化開啟新的篇章。

5月初於桃園三越站前店新開幕時時香，為繼瓦城品牌後接續於桃園重要商場進駐中式餐飲品牌，多品牌展店策略齊力挹注業績表現亮眼。接著預計於6/21，以跨菜系中式料理「時時香」進駐中部最大海港型Outlet – Mitsui Outlet Park 台中港，開幕首三日將祭出贈送招牌菜、五星好評贈人氣甜點及台中市民獨享禮等酬賓活動，搶攻觀光客及中部在地客群。7月預計再添2間新店，包括瓦城於愛國東路開設新門店、時時香將進駐汐止遠雄。未來集團亦將持續運用精準策略展店，針對不同性質商場及商圈，推出最適之店型與品牌，將推動集團下半年穩健成長。

6月搶攻端午商機，瓦城集團推出歷年熱賣的「端午專屬禮盒」於線上線下販售，今年也同步於五大品牌餐廳開放顧客現場點用四款端午粽，讓顧客於餐廳享用美食同時增添節慶氛圍。此外，瓦城集團持續深耕會員經營，於6月起推出多元活動，即日起至8/31前於旗下八大品牌不限金額消費，加入會員即可參加轉盤抽獎活動且人人有獎，有機會抽中旗下各品牌招牌菜、最高200點等好禮；此外，於「點點好食 輕鬆換」活動首五日(6/17至6/21)祭出快閃活動，會員只要扣5點即可兌換餐廳明星菜，回饋顧客長期以來的支持。