國產營收／5月19.62億元、年增7.07% 本業年增10.67％

國產（2504）11日公布5月合併營收19.62億元，年增7.07%，其中與混凝土相關的國內本業，5月營收17.01億元，年增10.67％，同時創下本業國內營收史上前三高的紀錄。

國產建材表示，集團5月營運達成率超過100％，集團營收為19.62億元，較去年同期的18.32億元增加了約1.3億元，年增達7.07%。累計今年1到5月的集團營收有89.18億元，與去年同期85.99億元營收相較，年增3.72％，若扣除去年3月售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。

國產的集團營收中，與混凝土相關的本業，5月份國內營收達到17.01億元，較去年同期的15.37億元，年增幅達10.67％，創下本業國內營收前三高紀錄，同時也是史上最高的5月營收。

國產建材表示，該公司積極布局科技行控、低碳產品創新研發，撐起全台龐大建設需求，以大新竹為例，由於AI在全球市場風起雲湧，台積電（2330）等科技大廠看好相關先進製程需求，在竹科寶山二期規劃興建四座2奈米廠與研發中心，目前P1晶圓廠建設完工準備裝機，將成為全台第一座2奈米晶圓廠。

國產建材實業新竹廠，擁有科技行控與大量澆築高供應力，並以低碳高端混凝土的研發優勢，協助台積電寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹AI智慧園區的智邦科技（2345）、緯創資通（3231）等眾多科技大廠快速建廠，加上未來AI建廠需求持續炙熱，可望讓國產建材營運不斷寫下好成績。

國產建材實業在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以3至5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容，這些優勢也不斷獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技建廠青睞，即使當前進入混凝土的梅雨等傳統淡季，國產建材集團營運達成率與營收依然站上高崗。

在業外方面，國產目前全台擁有44.7萬多坪土地，這些資產資源是一個龐大的活水水庫，也持續進行如位於北市東區門戶發展軸心的南港大型開發案等活化進程，目前按進度進行耐震建築結構工程，六個核心區的鋼構已經出地面層，特別採用國內最高強度、與台北101大樓同等級的SM570系列鋼材，並依循耐震標章制度執行結構工程特別監督，以達到結構系統最佳化。