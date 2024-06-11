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漢來美食營收／5月年增16% 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）11日公布5月營收4.44億元，受惠於南北據點均有效發揮能量，單月營收創同期新高，月增15%、年增16%，累計前五月營收25.10億元，較去年同期20.43億元成長23%，累計營收亦刷新同期新高。

漢來美食表示，隨著母親節逐漸延伸成為母親月，帶動了整個5月的熱絡氣氛，漢來美食旗下各店表現優異，營收較去年同期比較，成長超過一成。而6月受惠端午節慶及婚宴需求，接下來業績表現可期。漢來美食旗下中餐體系，每年共推出15000組端粽，包括名人坊、翠園粵菜餐廳、紅陶上海湯包、漢來蔬食，早在5月底即全部完銷。

宴會廳部分，南北均呈現成長趨勢，婚宴訂席需求明顯增加。台北漢來宴會廳預估整體營收，達成率110%。其中，以6月初的COMPUTEX 2024，這四天展期的會議及訂席表現亮眼，預期月底營收可再創佳績。各大廠也因為感受到台北漢來精緻場地與優質服務，同時間紛紛向美食業務單位搶訂年底尾牙及明年春酒場地，呈現一廳難求。另在高雄漢來本館與巨蛋宴會廳，6月整體業績同樣表現不俗，較去年同期成長近兩成，其中商務宴客比例增加，又適逢畢業季，謝師宴訂席桌數甚至高出一倍。

由粵菜餐廳烤鴨人氣商品延伸出的「上菜」片皮鴨專賣店，從2020開始南崁首店開張，因為深受消費者歡迎，確定今年7月會在高雄夢時代開設第三家分店。此外，旗下的溜溜酸菜魚富民店，主打小資消費走向，街邊店開設不到一年時間，以後起之秀之姿，5月績效超越百貨店，且在年輕族群客層已打開知名度。

漢來美食 營收

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