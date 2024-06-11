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大億股東會／通過現金股利0.7元 總座莊智清有信心全年獲利比去年好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
大億總經理莊智清(右)對於國內車市全年銷售看法跟去年差不多，回銷日本的訂單未來則由福州小糸出貨，全年的獲利有望比去年好。黃淑惠攝
大億總經理莊智清(右)對於國內車市全年銷售看法跟去年差不多，回銷日本的訂單未來則由福州小糸出貨，全年的獲利有望比去年好。黃淑惠攝

大億（1521）11日上午舉行股東會，董事長吳俊億臨時有事無法出席，委由副董事長岩邊惠主持會議。總經理莊智清說明今年營運展望，對於全年台灣車市銷售看法跟去年差不多，約維持在45-47萬台，未來回銷日本的訂單則由大陸福州小糸出貨，大億全年的獲利有望比去年好。

生產車燈的大億大股東吳俊億家族與日方小糸大股東的合作關係持續修復，今天股東會補選兩席董事，日本大股東都是支持吳俊億家族，兩席分別為大緯投資及鼎丸投資代表人耿伯文，吳家在大億的席次再度回到台日各占三席董事。

大億去年營收為48.17億元，稅後純益為4,241萬元，每股稅後純益為0.56元，股東會通過超額配發現金股利0.7元。

總經理莊智清會後指出，推估今年台灣整體汽車銷售領牌數約45-47萬台，與去年相當，大億台灣的車燈產品出貨量也跟著呈現穩定。法人估，大億今年營收約45億元。

外銷的部分，考量到日圓匯率變動大，大億將不再承製回銷日本的燈具，4月開始轉由雙方共同在大陸合資的福州小糸大億承製，這家公司小糸持有51%，大億持有49%，因此今年營收會較去年下滑約6%，但業外獲利挹注會比去年成長，全年的獲利會比去年成長。

莊智清指出，下半年可望接獲北美及國內新客戶、新產品訂單，明、後年開始貢獻業績；大億也積極開發新客戶、新訂單；除四輪車燈外，也切入二輪機車，包括Gogoro及YAMAHA都已經是客戶，另外，還有北美及國內廠商多家新客戶都在合作設計開發車燈，推估明、後年有望有營收開始貢獻。

大億今天上午舉行股東會通過2席董事補選及超額配發現金股利0.7元。黃淑惠攝
大億今天上午舉行股東會通過2席董事補選及超額配發現金股利0.7元。黃淑惠攝
大億今天上午舉行股東會，由副董事長岩邊惠主持會議。黃淑惠攝
大億今天上午舉行股東會，由副董事長岩邊惠主持會議。黃淑惠攝

大億 股東會

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