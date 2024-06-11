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日本今年來「食人菌」病例破紀錄 這幾檔防疫股強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

日本傳出「食人菌」病例創高事件，根據日本讀賣新聞報導指出，今年來的病例已達977起，已超過去年一整年的941起，創下日本病例數新高；衛福部疾管署則是表示，依據最新監測情形，國內目前未發生「食人菌」疫情，民眾不須擔心；不過，相關的防疫概念股11日則是開始反應，恆大（1325）及毛寶（1732）盤中一度飆上漲停，熱映（3373）、康那香（9919）也大漲。。

根據日本讀賣新聞報導，統計至今年6月1日，日本「食人菌」病例數高達977起，已超過去全年的941例起，為去年同期的2.8倍；由於好發在高齡者且致死率達5成，專家呼籲日本民眾應嚴陣以待。

衛福部疾管署則是表示，國內目前沒有特別的「食人菌」疫情，民眾不須擔心；感染科醫師也指出，一般人感染「暴發性A型溶血性鏈球菌」多可以康復，但如果是老人、幼兒、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者等身體較虛弱的人，若感染還是存在致死風險。

醫生呼籲，幼童或身體免疫有問題的成年人，應戴好口罩，不要亂抓傷口，就可有效預防感染；衛福部疾管署也提醒民眾注意手部衛生和呼吸道禮節，避免感染。

台股11日開高，盤中一度拉升至至22,003.71點，再創下歷史新高，權王台積電（2330）領漲之外，受到日本「食人菌」病例創高事件的影響，多檔防疫概念股也大漲，恆大早盤以29.05元開高後一度衝達漲停31.35元，盤中漲幅逾7%。

毛寶早盤以28.75元開高，一度拉升至漲停31.35元，盤中漲幅逾6%；康那香以21.8元開高，一度拉升至23.55元，逼近漲停23.8元，盤中漲幅逾4%；美德醫療-DR盤中也上漲逾4%。

另外，熱映以26.1元開高後一度衝達28.3元，逼近漲停28.35元，盤中漲幅逾9%；合世（1781）盤中上漲逾6%；基亞（3176）、永日（4102）等也是大漲表現。

日本 漲停

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