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中國大陸歐線集運大跌 貨櫃三雄盤中集體失速重挫

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

貨櫃三雄11日盤中忽然集體重挫，長榮（2603）、陽明（2609）盤中大跌近8%，萬海（2615）下跌逾4%，中國大陸歐線集運報價集體跳水，2408 合約下跌逾6%，2410 合約跌幅更逾12%。

中國大陸歐線集運 2408 合約盤中下跌逾6%，2410 合約跌逾12%，拖累貨櫃三雄集體重挫。紅海危機是帶動這波運價大漲的主因，不過聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議。

路透報導，哈瑪斯回應樂見其成，且說準備好和調停者合作，不過紐約時報指出，以色列及哈瑪斯皆未正式接受上述決議。

但貨櫃輪6月已經提前進入艙位及搶貨大戰，隨著旺季提前到來，6月不只是加收綜合費率附加費（GRI），各家業者也陸續宣布提前在7月前陸續開徵旺季附加費（PSS）。

此外，全球大塞港導致的貨櫃的使用時間拉長，「一櫃難求」的問題加劇，貨櫃周轉率已達極限，長榮、陽明雖然仍擁有充足的櫃子，但近期仍緊急部署將全球空櫃加速調回亞洲，也同步請求客戶協助提高貨櫃周轉率，如果延遲合理的使用期間，就要加收費用。

國際貨櫃航商高層指出，貨櫃根本回不了空櫃堆場就會被拉走，貨櫃的短缺在未來幾周和幾個月會更加明顯，加錢都找不到空櫃。

航運業者分析，缺櫃原因除了因船舶必須繞行好望角，拉長貨櫃使用期間外，地中海地區的港口也無法在短期間內容納這麼多的船舶停靠需求，主要港口碼頭面臨嚴重的擁堵問題，導致貨櫃延滯。

長榮今一度漲至222元，但盤中變盤下殺，最低來到199.5元，摜破月線；陽明也自今日高點86元急殺至75.4元，回測月線；萬海則相對強勢，盤中跌幅逾4%，回測5日線。

長榮

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