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寶陞營收／5月達1.91億元、月增9.83％

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶陞（2948）11日公布5月合併營收1.91億元，月增9.83％，年減1.71%。累計前五月合併營收為8.63億元，較去年同期減少3.4％。

寶陞表示，集團持續深化全美六個直營分銷據點與倉儲銷售表現，並積極完善多元化產品線，包括擴增 INNOVA 系列塑料地板產品線、海島型木地板系列品牌新品，以及櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等產品，滿足零售商、裝修工與設計師等客戶一站式服務需求，有效深化客戶業務合作黏著度，有助於寶陞於美國建材市場接單保持一定水準。

寶陞積極拓展旗下佛州新營運據點業務動能，陸續擴增當地與其他鄰近區域客戶量體，憑藉擁有專業研發設計團隊，可彈性設計改良地板相關產品，達到快速推出相關新品搶攻市占率表現，有助於公司拓展不同地區之目標客群，加上集團旗下擁有超過20台卡車的自建物流車隊，有效快速為客戶提供供貨服務。

展望後市，寶陞除觀察美國整體裝修市場景氣，並深化「新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合」之三路並進策略，以及擴大加州、德州及佛州地區分銷據點銷售表現，隨著集團持續拓展美國東南區銷售版圖，進一步擴大美國業務銷售及經銷布局效益逐步展現，助力旗下 Artisan Hardwood 品牌良好在地化服務等競爭利基。

營收 美國

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