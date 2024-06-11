快訊

被大姑夫控涉潛艦聲紋、內線交易不法案 徐巧芯5點聲明駁斥：歡迎來查

台股開盤漲126點 台積電漲13元開892元

有望終結戰爭？聯合國安理會首通過「美版停火協議」 以色列態度模糊引人揣測

科妍營收／5月7,322萬元、月年雙位數成長 法人看好今、明年獲利

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

科妍（1786）5月營收7,322萬元，年增17.9%、月增18.6%，表現符合市場預期，法人機構表示，展望2024年，第2季後，科妍的關節腔注射劑將於中美、南美、越南、中東、歐洲等陸續取證。

同時，防沾黏凝膠2023年以前僅於台灣市場銷售，其中，科妍在醫學中心覆蓋率已達100%，其他專科醫院也陸續成長中，今年第2季後將可於海外取證，顯示防沾黏凝膠也將開始走向國際，隨新市場陸續出貨，市場預期6月營收有望挑戰8,000萬元以上大關。

分析師表示，中長線來看，甫於4月取證的「可麗媞」，則有望於第3季正式推出，以全台每年需求5萬瓶、單價20,000元、市占15%換算，第4季營收貢獻有望達4,500萬元，2025年完整銷售年度單一產品貢獻有望挑戰2.5億元。

由於科妍在產品線趨於完整、國際布局走向成熟，營運將進入成長軌道，毛利率則會隨產品組合及稼動率拉升而逐年提高，今年獲利有望將創歷史新高、且動能將延續至2025年，2024、2025年淨利年增率皆可超過50%。

營收

延伸閱讀

台股三題材 支撐多頭行情…法人看好大盤月底前衝22,500

五大壽險 5月獲利210億

SCFI 連九漲 法人上修航海王獲利

永道、韋僑5月營收攀峰 後市帶勁

相關新聞

前5月國泰金賺588億 贏去年全年

國泰金控昨天公告五月稅後淨利七十八點八億元，累計今年前五月稅後淨利五八八點一億元、ＥＰＳ（每股盈餘）四點○七元，皆超越去...

漢翔攜美商攻無人機

漢翔公司（2634）宣布，與美國AEVEX Aerospace公司簽署合作備忘錄，由漢翔董事長胡開宏及AEVEX執行長B...

潤泰新商辦掀搶租潮

AI科技業搶租潤泰新商辦，增值利益可觀。輝達（Nvidia）包下潤泰新（9945）「潤泰玉成辦公大樓」逾五成。法人指出，...

高球四雄 淡季不淡

高爾夫球具代工四雄5月營收均交出淡季不淡成績單，龍頭復盛應用（6670）單月19.6億元、年增幅達26.2%，大田和鉅明...

中鋼Q3盤價沒調降理由

大陸開啟新一輪樓市去庫存政策，房地產市場可望全面性持續好轉，有利於釋出鋼鐵需求，中鋼（2002）將在6月下旬開出的第3季...

高雄房市百億能量待發

高雄房市熱到燙手，建商推案積極進帳基礎厚實，隆大（5519）、華友聯、清景麟、鑫龍騰等主力建商，各有百億銷售能量箭在弦上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。