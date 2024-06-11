科妍營收／5月7,322萬元、月年雙位數成長 法人看好今、明年獲利
科妍（1786）5月營收7,322萬元，年增17.9%、月增18.6%，表現符合市場預期，法人機構表示，展望2024年，第2季後，科妍的關節腔注射劑將於中美、南美、越南、中東、歐洲等陸續取證。
同時，防沾黏凝膠2023年以前僅於台灣市場銷售，其中，科妍在醫學中心覆蓋率已達100%，其他專科醫院也陸續成長中，今年第2季後將可於海外取證，顯示防沾黏凝膠也將開始走向國際，隨新市場陸續出貨，市場預期6月營收有望挑戰8,000萬元以上大關。
分析師表示，中長線來看，甫於4月取證的「可麗媞」，則有望於第3季正式推出，以全台每年需求5萬瓶、單價20,000元、市占15%換算，第4季營收貢獻有望達4,500萬元，2025年完整銷售年度單一產品貢獻有望挑戰2.5億元。
由於科妍在產品線趨於完整、國際布局走向成熟，營運將進入成長軌道，毛利率則會隨產品組合及稼動率拉升而逐年提高，今年獲利有望將創歷史新高、且動能將延續至2025年，2024、2025年淨利年增率皆可超過50%。
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