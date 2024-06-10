高爾夫球具代工四雄5月營收均交出淡季不淡成績單，龍頭復盛應用（6670）單月19.6億元、年增幅達26.2%，大田和鉅明也各有4.81億元、2.84億元營收，年增幅分別為36.6%和84.1%。市場並預期6月普遍可維持5月水準。

法人指出，台灣四家高爾夫球具代工廠隨著旗下品牌客戶群的產品庫存去化已經告一段落；同時，相繼上架的新款產品熱銷，進一步有追加訂單落袋，挹注各業者5月出貨呈現淡季不淡態勢。

以龍頭復盛應用來看，5月營收達19.6億元，年增26.2%、月減5.3%；累計今年前五月營收為103.96億元，年減1.3%。復盛應用7日（上周五）上漲7元，收在305元。

其次，大田5月為4.81億元，創近15個月來新高，年增36.6%、月增10.9%；累計今年前五月營收為19.17億元，年增2.3%。鉅明5月為2.84億元，年增84.1%、月增9.4%；累計前五月營收為14.34億元，年增20.8%。

至於明安方面，在子公司明揚的屏東廠區第二工廠獲准復工下，單月整體營收為9.9億元，年增0.6%、月減18.2%；累計今年前五月營收達59.85億元，年減17.5%。

展望市場營運前景，法人認為，依據目前各代工廠在手新款式開發案進度，預期各品牌商自第3季開始應可陸續啟動鋪貨作業，進而推升第3季和第4季營運表現，而明後年市場前景持穩向上發展可期。