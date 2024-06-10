中鋼Q3盤價沒調降理由

大陸開啟新一輪樓市去庫存政策，房地產市場可望全面性持續好轉，有利於釋出鋼鐵需求，中鋼（2002）將在6月下旬開出的第3季盤價「沒有調降的理由」。

中鋼業務副總陳銘源說，歐洲與加拿大已經降息，全球關注美國何時跟進調降利率，屆時更多資金水位釋出，可強化投資動能，將對鋼市有利。

陳銘源表示，第3季由於亞熱帶進到雨季，範圍包括大華南區、印度與越南等市場都受到天氣影響，因此原本第3季就屬於相對淡季，中鋼會深入考量市場因素做出合理判斷，以提升客戶競爭力，但目前情況觀察，鋼價「沒有調降理由」。

值得關注是，大陸國務院常務會議部署房地產相關工作，強調對存量房產、土地消化、盤活等工作，「既要解放思想、拓寬思路，又要穩妥把握、紮實推進」。

中鋼專家表示，大陸中央級的政策傳遞三大信號，首先為樓市去庫存工作緊迫性強。其次，大陸已推出的房地產政策措施將更落實。第三是更多創新政策可望加速出台，為房市創新能量。

中鋼專家表示，房地產成為大陸內需經濟最大沈痾，隨著新一輪樓市去庫存舉措逐漸啟動，可促進良性循環穩定房價。