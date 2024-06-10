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高雄房市百億能量待發

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
高雄房市示意圖。聯合報系資料照
高雄房市示意圖。聯合報系資料照

高雄房市熱到燙手，建商推案積極進帳基礎厚實，隆大（5519）、華友聯、清景麟、鑫龍騰等主力建商，各有百億銷售能量箭在弦上，百家爭鳴帶動下，房市價量齊揚銳不可當。

法人分析，受惠台積電設廠效應，高雄房市沸騰，各建案價格狂漲又狂賣，宣告超級牛市到來。

高雄不動產開發公會理事長陸炤廷說，最近全台灣各地房地產市場表現都很好，「但高雄最好」，很多預售案不到一個月就秒殺，市場驚喜連連。

三禾廣告總經理黃永清表示，當前只要符合「一短二長」特性的建案就會跑；其中「一短」指的是自備款短少，「二長」是工期拉長，將購屋者的負擔降到最低，再加上總價不要太高，就能成功吸引買氣。

這種情況下，20坪上下的小二房，以及30坪左右的小三房建案幾乎都用搶的，隨著買氣熱絡，房價持續挺進，曾經被視為蛋殼區的高雄大學周邊每坪已經上達40萬元，漲了二倍以上。

隨著市況強勁，各家重點建商在手案能多在百億元以上，積極迎接市場買氣。

首先，華友聯與三井不動產合作，在高雄衛武營旁推總銷逾100億元的超高景觀大建案動土。上櫃建商鑫龍騰則是買地、推新案、新成屋銷售三箭齊發，營運獲利走在上坡道路。

口碑建商隆大當前推案清單包括總銷28億元楠梓高雄大學案，與總銷約25億元位於橋科園區旁大樓，另總銷60億元的亞灣2,124坪地最快明年動工。

清景麟董事長林聰麟說，高雄房市滾燙是有道理的，因為台積電在高雄設廠需要2萬名員工，供應鏈廠商需要5萬名員工，所帶起的龐大就業人口，以及對房屋的需求都很大，今年房市「好得不得了」，目前清景麟今計今年總推案量上達500億元，同時決定年底北上插旗新北市推案。

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