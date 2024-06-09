航空貨運價節後喊漲 華航、長榮航貨運營收成長可期

航空貨運價格蠢動，跟進海運價格攀升，6月初亞洲到北美價格加上燃油附加費每公斤新台幣220到260元，預計端午節過後再漲10元，特急單則另外計價；法人認為，華航（2610）、長榮航（2618）貨運營收成長可期。

貨攬物流業者表示，AI及電商需求推升航空貨運今年第2季淡季非常旺，國內目前遠東到北美是每公斤180-220元，燃油附加費加40元；本周有望再漲5-10元，特急單價格是用談的，有些冷門航線出現許多包機需求，第3季看來需求很熱，第4季為傳統旺季，航空貨運將旺一整年。

華航、長榮航及國內航空物流業者都證實，今年航空貨運異常得好，成為今年推升營收、獲利的奇兵。

法人認為，華航、長榮航今年受惠雙利多，航空貨運比預期好，國際油價近期走低將反應在第3季獲利上，第3季可望出現客、貨運超旺及成本下降的三利多。

國內最大航空物流業者中菲行分析，現在世局變動大，美中對抗、區域動盪，沒有辦法快速解決，對物流業者來說是一大挑戰。

包括電商與AI需求高漲、企業將生產從中國大陸轉移到泰國和越南等國家也使亞洲市場交易量增長、全球消費者需求持續增加等，帶動空運5月淡季的強烈需求，預計第3季增長更顯著。

長榮航受惠第九架777F貨機引進運力增加，加上大陸電商、台灣AI伺服器、北美地區季節性水果及高單價汽車零組件等需求旺，5月貨運營收43.2億元，月增7.3%，年增38.2%。

展望下半年，華航認為，全球電商成長，產業供應鏈庫存持續去化，貨運需求優於上半年。貨運以「優化機型航網、強化收益管理」為策略，關注跨境電商與AI相關市場脈動，彈性布局。