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金融超級股東會聚焦 股利配發受矚目

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
金融股超級股東會將於本周五（14日）登場，當天共有七家金控以及銀行、票券、壽險等共11家上市金融股，選在同一天召開股東會。 聯合報系資料庫
金融股超級股東會將於本周五（14日）登場，當天共有七家金控以及銀行、票券、壽險等共11家上市金融股，選在同一天召開股東會。 聯合報系資料庫

金融股超級股東會將於本周五（6月14日）登場，當天共有七家金控以及銀行、票券、壽險等共11家上市金融股，選在同一天召開股東會。小股東除了可以聽到重量級金控大老闆第一手的景氣展望、公司前景分析看法，市場傳得沸沸揚揚的中信金（2891）、台新金（2887）、新光金（2888）合併三角習題，預料股東會上也將有股東請公司說明。

上市金控共有14家，其中半數集中在6月14日召開股東會，三大民營金控國泰、富邦、中信金，及甫換上新經營團隊的開發金，環繞增資、合併話題的新光金與台新金，都會是股東關注焦點。

股東會另個重頭戲，就是股東最關心的股利配發。今年上市金控股除了新光金股利掛零，其餘13家金控發放現金股息總額達到2,167.5億元，比上一年度發出的現金股息總額大增近八成。

不少金控分派2023年盈餘，在獲利成長、擺脫配發股利限制後，大幅拉高股利配發率，14日召開股東會的金控股，玉山金、台新金的股利配發率都達99%、將近百分百；雙雄富邦金、國泰金的股利配發率也拉高到六成以上，創下近十年新高。

中信金股利配發率維持六成多，現金股息每股1.8元創新高，讓小股東驚喜，合計14日開股東會將通過股利的六家金控，總計發出現金股息總額就超過1,300億元。其中，中信金發出的現金股息總額衝上353億元，躍升金控最大方的股息大戶，現金股息殖利率穩坐金控股之冠。

另外，剛改組新經營團隊的開發金，以及國泰、富邦等金控，也循例在股東會上提出長期資金募集案。

而新光金除了為了維持子公司新壽資本適足率必須辦理現金增資外，股東會也提出長期資金募集案以穩健財務結構、充實子公司合格資本，再加上新光金、台新金已展開評估合併可行性，但同時又傳出中信金對新光金也有興趣，合併三角習題也將是股東會焦點話題。

中信 團隊 財務

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