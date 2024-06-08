台塑四寶股東會將舉行 台塑、台塑化啟動世代交替

台塑四寶股東會14日將由台塑化率先舉行。值得注意的是，台塑、台塑化今年都要改選董事，根據目前出爐的候選名單，現任台塑董事長林健男、台塑化董事長陳寶郎都不在榜上，預料將交棒，也宣告台塑集團新一輪世代交替啟動。

台塑四寶股東會14日將由台塑化打頭陣，隔週，台化、南亞、台塑也將分別於18、19、20日依序舉行股東常會。

台塑四寶中，包括台塑、台塑化、台化今年都有董事會改選，根據已出爐的董事規劃名單，林健男、陳寶郎都不在榜上，預料將交棒。目前傳出，台塑董事長由現任總經理郭文筆升任的呼聲最高；台塑化董事長則可能由總經理曹明升任，總經理一職交給執行副總林克彥。

受到歐美高通膨、高利率影響景氣，加上大陸大量新增產能開出，拖累石化行情，台塑四寶2023年全年營收新台幣1兆5039億元，年減18%；稅後純益440.07億元，比起前一年的900.34億元大幅縮水51.1%。

展望2024年，陳寶郎在台塑化年報的致股東報告書中提到，雖然各國央行的升息循環已接近尾聲，但多數主要國際預測機構仍大多認為今年全球經濟成長動能恐進一步減緩，究竟烏俄戰爭、以巴衝突何時落幕，以及高利率環境何時告一段落，將牽動歐美及大陸的油品終端需求，為觀察指標。

此外，產業外銷出口的競爭力深受關稅壁壘影響，面對大陸取消ECFA部分關稅減讓及各項貿易壁壘；以及氣候變遷下逐漸趨嚴的環保規範，除了歐盟開始施行「碳邊境調整機制」（CBAM），國內也成立碳權交易所啟動碳權交易機制，邁入碳有價時代，石化業面臨不少挑戰。

台塑化在兼顧既有事業的同時，將朝產品升級與轉型計畫前進，以綠色工廠、綠色能源及綠色創新等3大主軸為基礎，加速投入數位轉型、AI應用、潔淨能源及去碳技術等領域開發，以最謹慎態度面對未知挑戰。