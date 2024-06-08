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投資收益挹注、股息入帳 12金控前五月賺近2,400億

經濟日報／ 記者夏淑賢楊筱筠林勁傑／台北報導
12家上市金控公布今年5月獲利，受惠資本市場行情增加投資收益與股息入帳。 （聯合報系資料照）
12家上市金控公布今年5月獲利，受惠資本市場行情增加投資收益與股息入帳。 （聯合報系資料照）

12家上市金控公布今年5月獲利，受惠資本市場行情增加投資收益與股息入帳，多數金控單月獲利上揚，而加計尚未公布5月獲利的國泰（2882）、富邦金雙雄後，預期整體14家金控累計前五月獲利，可望挑戰2,500億元，續創歷史次高。

目前12家金控前五月獲利，累計整體稅後純益已經來到近2,400億元，下周國泰金、富邦金雙雄獲利出爐，如無意外則整體金控獲利可望超越2,500億元。

上市金控2024年5月獲利 圖／經濟日報提供
上市金控2024年5月獲利 圖／經濟日報提供

另外，5月累計獲利突破百億元大關的新增四家金控，分別為第一金、永豐金、玉山金與新光金，總計前五月賺破百億元的金控增至八家。

其中，中信金前五月獲利已突破300億元。

中信金5月稅後純益51.24億元，累計前五月賺311.51億元，創歷年同期新高，年成長57.53%，EPS為1.6元，主要動能來自中信銀，5月單月獲利38.31億元，月成長45.28％，累計獲利年成長8%、達185.81億元。

兆豐金5月自結單月稅後純益28.03億元，較前月成長6%多，累計今年前五月稅後純益169.23億元，比去年同期成長3%多，累計EPS 1.18元。

子公司兆豐銀5月單月稅後純益27.26億元，比前月、去年同月均成長，累計前五月稅後純益150.23億元，仍比去年同期衰退。

第一金5月稅後純益在銀行、證券及人壽子公司均成長下，單月獲利23.14億元，月增9.8%，累計稅後純益突破百億元大關，為114.37億元，年增7%，EPS 0.84元。

永豐金5月獲利19.28億元，月增18.6%，累計前五月獲利104.32億元，年成長 34.4%，EPS 0.84元。

開發金5月自結稅後純益22.72億元，較前月略減，累計前五月獲利129.11億元，年成長1.59倍，EPS為0.77元。

華南金5月稅後純益20.18億元，月增8.7%，累計稅後純益95.07億元，年增15.53%，在四大公股金控中累計獲利成長最多，EPS為0.7元。

玉山金5月稅後純益25.02億元，累計稅後純益105.04億元，年增18.97%，EPS為0.67元。合庫金5月稅後純益20.26億元、月增50.3%，因淨息收及金融商品操作收益增加，累計稅後純益87.52億元、年增14.3%，EPS為0.58元。

台新金5月稅後純益14億元，累計稅後純益81.1億元、年增10%，EPS為0.58元。

中信 永豐 玉山

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