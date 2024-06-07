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鈞興營收／5月2.34億元、年增52.4% 單月及累計營收創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布5月合併營收2.34億元、年增52.4%；累計前五月合併營收12.93億元、年增38.8%，5月單月及前五月營收同創歷年同期營收新高。

展望全年度，鈞興持審慎樂觀看法，在多數客戶庫存去化完畢，訂單明顯回升的情況下，今年全年營運可望重回成長趨勢，並挑戰2021年的營收高峰。

鈞興5月營收年成長逾五成，主要受益於電動工具、園林工具用的齒輪箱、粉末治金齒輪，以及用於焊接機器人、搬運機器人的高精密齒輪出貨成長所致。

近期訂單能見度約2至3個月，依據目前的接單狀況，第3季營收可望較去年同期成長。

在新產品中置電機方面，鈞興近期積極推廣新一代中置電機N70，目前除了7月在德國法蘭克福舉辦的歐洲自行車展(Eurobike 2024)參展準備工作外，也在進行正式量產前的各項認證及準備工作，預計第4季開始量產出貨。

展望未來，鈞興表示將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，提升越南新廠生產效率，並積極送樣及推廣工業機器人、中置電機等新產品，期望今年集團營運重新回成長趨勢，並挑戰2021年的營收高峰。

工業機器人 營收

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