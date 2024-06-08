看下季景氣 台塑四寶審慎樂觀

台塑四寶看今年後市，第2、3季將審慎樂觀。台塑（1301）表示，第3季為石化產品傳統需求旺季，中共20屆三中全會7月舉行，市場預估將推出國企改革、關停虧損企業、房地產刺激政策等，石化產品需求增加，台塑也在加速拓展東南亞及南亞市場，銷售量可望較去年同期成長。

台塑表示，亞洲第2季有14座輕裂廠歲修，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給減少，石化產品平均價格高於第1季，致本季營業額及本業營運將優於首季；第3季開工率雖然低於第2季，但第3季為石化產品傳統需求旺季，預期第3季營業額會比第2季成長。

南亞指出，受惠AI應用發展，電子產業市況逐步回溫，加上國際銅價上漲，提高客戶備庫意願，且南亞售價調漲，電子材料、載板等營收增加，預期6月營收將較5月增加；第2季也將因全球經濟動能回溫，電子材料價格、銷量均較第1季及去年同期佳；到了第3季進入電子業傳統旺季，AI多元應用快速發展，帶動軟硬體需求攀升，第3季營收將持續成長。

台化表示，6月有兩個變數，一是遠洋運輸緊張，艙位和運費都影響到生意，台化已經儘量跳脫大陸市場，拓展遠洋地區，困難度增加；另外大陸二度中止ECFA協議關稅，台化有三個項目受影響。

台塑化表示，OPEC+會議未超出市場預期， 油價仍持續下跌。台塑化煉製毛利受到短期柴油價差區間震盪影響，汽油價近期受惠於原油跌勢較大而出現反彈；石化原料走勢方面，乙烯因市場供給仍然過剩，價格持續滑落，丁二烯受下游橡膠行情上漲所激勵，價格尚可維持於高檔區間。