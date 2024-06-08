台塑四寶營收5月繳佳績 合計逾1,366億元 勁揚13%
台塑四寶昨（7）日公布5月合併營收，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化合計1,366.54億元，不僅較上月成長12.6%，較去年同期也成長13%。四寶中台塑化因煉油事業定檢5月上旬完成，煉油事業大幅成長，挹注台塑化5月營收635.07億元，月增25.2％，年成長10.4％。
台塑5月營收173.96億元，月增4.4%、年增6.4%。台塑表示，PVC（聚氯乙烯）及AE（丙烯酸酯）因印度公共工程及新建住宅需求增加，帶動銷售量增加1.7萬噸；中國大陸因電動車電池材料需求成長，且大陸氧化鋁廠提高開工率，推升液鹼行情，5月液鹼平均價格比4月上漲6％。
南亞5月營收227.1億元，月增3.8%、年增0.5%，單月營收連續三個月成長、為近九個月以來新高。南亞說明，今年5月表現比去年同期較佳，主因各產業景氣逐漸好轉，除乙二醇EG因美國德州EG-2廠更換觸媒尚未開工，銷售量相對減少以外，其他所有產品營收都比去年同期成長。
台化5月營收330.37億元，月增2.8%、年增34.8%。台化指出，今年比去年表現較佳原因，一是去年芳香烴ARO-3 廠、苯乙烯SM海豐廠安排檢修，本月產銷正常，再加上萃餘油回售台塑化增加，樹脂類OX、ABS、PP市況改善，間苯二甲酸PIA積極拓展外銷市場所致；台化寧波也因對苯二甲酸PTA-6擴建投產，銷量提升。售價方面，PTA、PIA及丙酮因設備檢修、同業降載減產或下游開動提高，供需偏緊推升行情上揚。
台塑化5月營收635.07億元，月增25.2%、年增10.4%。
台塑化表示，5月與4月比較，銷量增加155.2億元，售價差減少27.3億元，整體煉油事業營業額與4月比大增31.6%，主因重油加氫脫硫及重油媒裂單元定檢已於5月上旬完成所致；烯烴事業營業額與4月比增加7.3%。
若與去年5月同期比較，台塑化銷售量差增加2.6億元，銷售價差增加57.2億元，煉油事業營業額比2023年5月增加13.0%，烯烴事業營業額比2023年5月減少0.2%。
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