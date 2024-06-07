喬山營收／5月33億元、年增7.2% 家用市場暢旺營運動能強勁

喬山健康科技（1736）公布5月合併營收33.00億元，月增7.6%、年增7.2%；累計前五月合併營收143.96億元、年增14.9%。喬山表示，5月家用市場營收年增20%最為顯著，主要受惠美國大型量販通路拉貨，以及自有零售通路營收增長所致。

喬山指出，5月份的美國Memorial Day促銷活動成績亮眼，喬山在各零售通路的銷售成長都超過預期。

搭配今年家用健身市場回溫，喬山推出多款家用新產品，其中在Horizon創新健身系列，結合專屬的atZone應用程式，提供目標導向式訓練和進度追蹤功能。

尤其是喬山研發團隊打造的動作偵測功能，更能幫助用戶隨時掌握個人訓練狀態，享受專屬健身體驗，透過這些智能科技的整合，將可有效提升運動者的健身計畫，帶來前所未有的智慧訓練體驗。

展望下半年，喬山在3月及4月國際秀展發布的商用新產品Matrix Onyx頂級系列及Vision重量訓練系列，客戶反應熱烈，目前已陸續接獲許多新客戶訂單，預計第3季開始出貨。

另外，喬山今年4月收購全球家用第三大品牌BowFlex，不僅增加了喬山家用產品線的完整度，更有助於喬山以多品牌策略來擴大市占規模。

目前，Bowflex的產品供應鏈及線上線下銷售通路已陸續建置完成，銷售逐步拉升。估計BowFlex的產品銷售，將於第3季起大幅挹注家用營收。

喬山對於今年的展望樂觀，除營收穩健成長外，剛公告的第1季毛利率達50%，較去年同期增加3.5個百分點，可見目前公司毛利持續拉升中。在營收增長，毛利提升狀態下，預估全年營運將有強勁的表現。