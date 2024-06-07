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長榮航營收／5月180.9億元 年增14.74%、月增1.21%
長榮航空（2618）5月合併營收達180.9億元，與去年同期合併營收157.6億元相較，年增率為14.74%，客運營收則達115.96億元，年增率6.78%；累計今年1至5月合併營收達878.7億，較去年同期成長16.54%。
5月中下旬美國往亞洲進入旺季，加上COMPUTEX參展效應，北美整體載客率超過9成，歐洲氣候回暖旅遊需求暢旺，載客率達8成5以上；而5月上旬的日本黃金周及大陸五一假期，航班載客率達8成5以上；東南亞旅遊景點曼谷、峴港及峇里島航線持續表現亮眼，載客率達9成以上。
此外，長榮航空自5月15日起，高雄-香港增至每日2班，搭配高雄-澳門、桃園-澳門及桃園-香港航班，提供更多彈性選擇。
受惠於第九架777F貨機引進運力增加，推升營收成長的新動能，加上大陸電商、台灣AI伺服器、傳統電子、越南衣服電子產品、北美地區季節性水果及高單價汽車零組件等需求旺，價量齊揚，5月貨運營收達43.2億，月增率達7.36%，年增38.24%。
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