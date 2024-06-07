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永豐金報喜！前5月賺破百億、達104.32億 續創同期新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐金控（2890）7日報獲利佳績！前5月正式賺破百億元、稅後純益104.32億元，續創歷史同期新高，年成長34.4%，EPS 0.84元，年化ROE 12.95%。

永豐金控指出，今年以來至5月，獲利大幅成長主要受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高。

永豐金控指出，今年5月自結稅後純益19.28億元，較上月增加18.6%或3.02億元，主因受惠資本市場良好，其中，證券子公司獲利較前月大幅成長，以及認列所得稅利益1.8億元，成功促使永豐金控累計前5月稅後純益創歷史同期新高，賺破百億元，年增26.72億元。

主要核心子公司永豐銀前5月獲利創歷史同期新高，稅後純益79.45億元，年增14.00億元或YoY+21.4%。永豐金控指出，永豐銀受惠手續費收入動能大幅提升及金融交易相關收益成長，整體獲利較去年同期大幅成長。永豐銀5月受到利息淨收益與手續費淨收益皆穩健成長，單月稅後純益13.57億元，月增0.02億元或MoM+0.1%。

另一核心子公司永豐金證券獲利皆創下歷年同期新高，永豐金證券5月單月稅後純益4.23億元，月增1.49億元或MoM+54.4%，主要受惠於台股日均量成長及交易天數增加，帶動經紀手續費收入動能提升，挹注前5月稅後純益22.25億元，年增9.71億元或YoY+77.4%。

永豐金控 永豐銀

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