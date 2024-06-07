太陽能統包新案場挹注 大同5月營收創今年新高
大同公司今天公告5月合併營收新台幣40.1億元，為今年以來新高，月增2.75%，主因是產品組合調整效益逐漸顯現、太陽能統包新案場挹注，但受電子代工事業淡季影響，年減10.88%。
大同統計，累計1至5月合併營收187.3億元，年減3.87%。
大同說明，重電及新能源是大同重要成長引擎，雙引擎效益逐步顯現，電力事業群受惠台電強韌電網訂單持續交貨，並積極耕耘民間需求，維持穩定成長，新能源事業群拿下統包新案場。同時，電子代工事業群轉攻高毛利產品，有助優化集團獲利。
大同強調，證交所、櫃買中心舉辦的第10屆上市上櫃企業公司治理評鑑結果甫於4月底公布，大同連續第2年入列第2級距，為台灣全體上市公司評鑑的前6%至20%。
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