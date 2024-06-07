國票金前五月賺逾8億元 EPS 0.25元
國票金控（2889）7日公布5月自結，稅後純益1億3,076萬元，累計1至5月稅後純益8億6,375萬元，較去年同期累計數增加0.28%，每股稅後盈餘0.25元，5月底每股淨值11.47元。
國票金控指出，其中國際票券子公司前五月整體收益較同期成長4.22%，係因票券業務持續衝刺業務收益增加，股權商品投資獲利挹注，惟債券業務，因美元降息較預期延後及台幣無預警升息，債券收益表現不理想，較去年略為衰退。
另一國票證券子公司，受惠股市交易持續熱絡，經紀業務手續費收入及融資利息收入大幅成長，前五月整體收益期成長49.54%；創投子公司較去年同期衰退，係因基期因素較去年同期評價及處分損益減少。5月底股東常會，通過配發0.976元股利，其中現金股利每股0.73元，股票股利每股0.246元。
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