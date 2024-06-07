快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

鴻海（2317）依然是AI股最被低估的！ 專家：四大權值股有一個特色

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

股市爆料同學會．TT】

今（6日）天股市盤中跟收盤都創了歷史新高，今年大盤從17903一路漲到21902，漲了3971點，漲幅22.15%，如果去年底有1000萬在股市，今年已經賺了221.5萬

不過這3971的漲點，台積電就貢獻2580點（佔比65%），四大權值股貢獻3116點（佔比78%），扣除四大權值股，其他股票只有貢獻855（佔比22%）

今年持股部位如果沒有四大權值股，報酬率平均只會有4.77%（以上都是先忽略股息，大部分的公司都還沒有除權息）

今年有很多股票不只沒漲，甚至是跌的，看到大盤狂飆，自己手上的股票沒漲，那個心情可能跟去年持有鴻海的股東差不多，有很多傳產股不斷的破底

四大權值股有一個特色，就是都跟AI有關，而且是真AI，未來3~5年，都還有不錯的發展，AI產業未來的規模非常非常大

之前炒作的元宇宙／軍工／重電產值都非常有限，怎麼上去就會怎麼下來

今年比較少風口豬，要選對產業才能發大財，對了，目前AI股最被低估的，依然是鴻海

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

AI 大盤 鴻海2317

延伸閱讀

他哀號：006208被套在100元！網笑了：ETF仔更希望跌到萬五

00878金雞母他堅持一張不賣！ 達人「繼續幫我下金蛋」：股息再投入持續複利

00940會配不到8%？他懊惱「早知道買00919」 網曝1招可解

拜登狂做球給鮑爾＝降息前兆？網預言：6月會降一碼

相關新聞

鴻海（2317）依然是AI股最被低估的！ 專家：四大權值股有一個特色

四大權值股有一個特色，就是都跟AI有關，而且是真AI，未來3~5年...

重電股電力十足！這檔盤中攻上漲停 排隊買單超過5千張

台股7日開低震盪，重電股休息多日後，股價電力十足，重電四雄表現尤其亮眼，其中亞力（1514）盤中攻上漲停118元，排隊買...

營建股表現逆勢撐盤 這六檔盤中紛紛衝上漲停

台股7日開低震盪，早盤最低達21,823.62點，盤中一度翻紅，盤面上營建股表現逆勢撐盤，其中三發地產（9946）、京城...

開發金（2883）外資昨大買20.4萬張！ 專家：數據有回穩但沒有突出到很驚豔

開發金1～4月的表現還算有達水準，累計EPS為0.64元，在民營金控當中不是最突出的，但表現是中段班以上，和去年同期比較之下，累計EPS的成長幅度是156％，僅次於國泰金的310％...

萬海衝上百元關卡 貨櫃三雄中表現最搶眼

全球市場面臨缺船、缺櫃雙缺危機，四大航線外的亞洲、南美等各種運價都上漲，萬海（2615）自結4月稅前淨利30.64億元，...

遠雄5月營收 年增逾21倍

遠雄（5522）昨（6）日公告，5月營收19.7億元，年增2,191.72%；累計前五月營收71.03億元，年增15.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。