鴻海（2317）依然是AI股最被低估的！ 專家：四大權值股有一個特色
【股市爆料同學會．TT】
今（6日）天股市盤中跟收盤都創了歷史新高，今年大盤從17903一路漲到21902，漲了3971點，漲幅22.15%，如果去年底有1000萬在股市，今年已經賺了221.5萬
不過這3971的漲點，台積電就貢獻2580點（佔比65%），四大權值股貢獻3116點（佔比78%），扣除四大權值股，其他股票只有貢獻855（佔比22%）
今年持股部位如果沒有四大權值股，報酬率平均只會有4.77%（以上都是先忽略股息，大部分的公司都還沒有除權息）
今年有很多股票不只沒漲，甚至是跌的，看到大盤狂飆，自己手上的股票沒漲，那個心情可能跟去年持有鴻海的股東差不多，有很多傳產股不斷的破底
四大權值股有一個特色，就是都跟AI有關，而且是真AI，未來3~5年，都還有不錯的發展，AI產業未來的規模非常非常大
之前炒作的元宇宙／軍工／重電產值都非常有限，怎麼上去就會怎麼下來
今年比較少風口豬，要選對產業才能發大財，對了，目前AI股最被低估的，依然是鴻海
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