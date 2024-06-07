元大金股東會通過派利1.3元 今年緊盯地緣政治變化

華榮（1608）股價4月中旬來即呈現區間震盪走勢，7日股價開高走高，近午盤左右股價衝上漲停價位、並亮燈強鎖漲停價39.7元，頗有打出第二隻腳，使股價在高檔轉呈W底走勢的企圖。

2024-06-07 22:38