元大金股東會通過派利1.3元 今年緊盯地緣政治變化

中央社／ 台北7日電

元大金今天舉行113年度股東常會，會中通過112年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表等審查報告，去年盈餘每股配發現金股利1.1元、股票股利0.2元，合計配發1.3元股利，維持穩定股利政策。

元大金今天發布新聞稿指出，112年金融市場劇烈波動，歐美等主要經濟體維持高利率環境抑制通膨，烏俄戰爭、以巴衝突未歇等地緣政治衝突影響，連帶使得終端需求不振、全球景氣趨緩，進而導致製造業景氣緊縮。元大金112年以審慎穩健的經營原則，適時調整與應對外部局勢，去年稅後淨利為新台幣265.66億元，每股稅後純益（EPS）為2.09元。

元大金總經理翁健表示，今年以來台股表現亮眼，然而由於美國聯準會（Fed）降息時程不斷調整，地緣政治情勢也持續變化，市場仍存在諸多不確定因素，未來金融市場仍將面臨許多挑戰，元大金將貫徹嚴謹的風控措施。元大金今年前5月自結稅後淨利為148.03億元、EPS為1.17元。

元大金 美國聯準會 股利

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