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重電股電力十足！這檔盤中攻上漲停 排隊買單超過5千張

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
亞力電機。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影
亞力電機。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影

台股7日開低震盪，重電股休息多日後，股價電力十足，重電四雄表現尤其亮眼，其中亞力（1514）盤中攻上漲停118元，排隊買單超過5千張，其餘華城（1519）、中興電（1513）分別上漲逾半根停板，士電（1503）也有超過2%的漲幅。

中興電5月營收20.58億元，年增10.8%；累計前五月營收101.1億元，年增10.72%。中興電目前在手訂單量約410億元，今年以來陸續拿下民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，預計下半年爭取100億元以上訂單量，另外，民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

亞力5月營收7.2億元，年增3.99%；前五月營收33.86億元，年增3.96%。亞力目前在手訂單逾百億元，亞力指出，除握有台電強靭電網計劃的訂單，還有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花蓮雙軌電氣化工程、高科技半導體建廠及新建AI所需之IDC機房等。

華城日前因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，被要求公告自結數，4月單月稅後純益3.66億元，年增119%；每股純益（EPS）1.4元。華城受惠美國兆元基建計畫、台電強韌電網計畫、綠能產業等，在手訂單滿檔，華城指出，訂單能見度到2025年，也已經開始接2026年訂單。

士電與泓德能源強強聯手，搶攻國際綠能大餅，其中，因重要合作夥伴士林電機長期深耕日本市場，在台廠泓德打入日本市場的過程中，扮演重要推手。士電首季單季稅後純益11.8億元、年增48.7%，每股純益（EPS）2.27元，寫次高紀錄。

營收 華城

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