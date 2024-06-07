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營建股表現逆勢撐盤 這六檔盤中紛紛衝上漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
聯上董事長蘇永義。聯合報系資料照／記者林政鋒攝影
聯上董事長蘇永義。聯合報系資料照／記者林政鋒攝影

台股7日開低震盪，早盤最低達21,823.62點，盤中一度翻紅，盤面上營建股表現逆勢撐盤，其中三發地產（9946）、京城（2524）、皇昌（2543）、鄉林（5531）、聯上發（2537）、上曜（1316）等六檔盤中紛紛衝上漲停，帶動整體指數大漲超過3%，創下5月7日以來新高。

聯上發4月營收創24個月新高，達3.58億元，年增420.2%，主因為認列桃園市及雙北市房地出售收入較高所致。累計前4月營收6.9億元，年增426%。

聯上發目前手中擁有四大成屋案、包括「聯上世界」、「聯上聯」、「聯上涵翠」、「聯上天母」，總計共約19.75億元可持續銷售、挹注業績。

京城集團所屬各企業最近房屋銷售轉熱，近一周狂賣20餘戶，平均每天有三戶成交，熱況為近年來首見，其中辦公大樓一周來更是賣了8戶以上，營收獲利轉強，後市看旺，尤其京城集團手中土地資源豐沛，有利中長期投資布局。

上曜建設日前台南「THE KING」建案完工開賣，該案共71戶，已交屋12戶、仍有6戶待交，可售金額48億元，該案為上曜今年營收重要來源之一，下半年仍有建案推出，預估總銷200億元。目前上曜集團總資產近新台幣126億元，而隨集團在房地產、運動、折疊式手機、保健食品四大產業布局陸續開花結果，未來將可推動集團營運與市場版圖。

京城集團 營收

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