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開發金（2883）外資昨大買20.4萬張！ 專家：數據有回穩但沒有突出到很驚豔

聯合新聞網／ Andyworld
開發金控。開發金控／提供
開發金控。開發金控／提供

開發金（2883）去年沒有配息，今年只有配發0.5元，在配息這方面表現不盡理想，股價上也沒有特別的表現，今年已經被我納入準備汰除的名單。但是前陣子經營團隊換血，昨天（6/6）又被外資大買20.4萬張，股價漲逾7％，在金控股裡面顯得一枝獨秀，讓股東們看得心花怒放！

開發金1～4月的表現還算有達水準，累計EPS為0.64元，在民營金控當中不是最突出的，但表現是中段班以上，和去年同期比較之下，累計EPS的成長幅度是156％，僅次於國泰金的310％，也是唯二有破三位數成長比的公司。如果照這樣的表現下去，今年EPS要有1.5元左右應該不是問題，而明年配發接近1元應該也不無可能。

數據上有回穩，但是沒有突出到很驚豔，我不知道外資是看到了什麼，新經營團隊的發展性？還是必勝哥的超能力？就讓我們看看這幾天有沒有相關的新聞了。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2883開發金 王必勝 金融股

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