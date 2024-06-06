台股投資助攻 新光金前五月獲利破百億

新光金今日公布最新獲利，也是第一家公布5月獲利的壽險型金控，儘管新台幣匯率5月升值吃掉匯兌利益，但在台股投資策略奏效實現逾50億獲利，發揮對整體獲利的「穩盤」效果之下，新光金旗下新光人壽仍有單月稅後獲利28.47億元，而且還比4月再增2.2%，整個金控5月稅後純益37.16億元，月增7.8%、累計前五月稅後純益達102.09億元，突破百億元大關，EPS 0.66元。

新壽去年底的RBC為176.37%，在新壽獲利已持續數月回溫之下，累計前五月的稅後純益60.47億元，對其RBC和200%法定下限的缺口縮小有相當的幫助，對此林宜靜也表示，人壽所發行的15億次順位債增資，將會在6月底之前到位，亦將對RBC再有改善。

據了解，新壽5月所實現的台股獲利，應有大約70億、80億的水準，對此新光金發言人林宜靜表示，目前新壽的台股部位，仍有不少的未實現利益，此外新台幣匯率在5月升值0.122元，但由於避險策略得宜，趁5月份的NDF成本下降時，拉高避險比重，因此僅收回約23億的外匯價格變動準備金，目前的外價準備金的餘額為238億元。

金融圈預期，由於5月台股大漲，因此接下來陸續公布獲利的壽險型金控，應也會有相當的台股投資收益來釐平新台幣匯率升值造成的匯兌利益衝擊，且5月升值幅度不大，因此整體壽險業獲利在5月將靠台股發揮「穩盤」效果。

除了台股投資收益之外，林宜靜也表示，新壽5月的新契約保費在5月舉辦業務競賽的激勵下，亦較上月成長近六成，累計前五月新契約保費年增率已有6.5%。而新光金旗下新光銀行5月，則受惠於淨手續費收入年成長超過3成，以及淨利息收入亦同步成長的帶動，5月稅後純益6.29億元，較4月大增25.3%，累計前五月稅後純益28.07億元，年增6.2%。元富證券則受惠台股的大盤指數及成交量放大，5月稅後純益2.91億元，更較4月大增123.8%，累計稅後純益14.23億元，年增32.2%。