遠雄5月營收 年增逾21倍
遠雄（5522）昨（6）日公告，5月營收19.7億元，年增2,191.72%；累計前五月營收71.03億元，年增15.16%。
遠雄指出，5月營收較去年同期增加，主要原因為新成屋完工，交屋量較去年同期增加。
遠雄建設今年進入完工入帳期，預期有七筆新案可以完工交屋，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」34億元、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，總銷逾200億元，且七案中，有五案以上已經完銷或接近完銷。而明年、後年完工交屋量也分別有360億元、295億元，未來三年營運相當穩健。
遠雄積極全台布局推案，近年主力瞄準台中，除早期深耕台中港外，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0機捷特區，近期也在14期有土地的布局，今年預計推出七大案，總銷370億元，其中光是台中占一半以上，總銷達190億元。
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