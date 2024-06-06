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元大金雙喜臨門！前5月大賺近150億 市值首超台塑、南亞

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金雙喜臨門，前5月大賺近150億，且市值首超台塑南亞。圖／元大金控提供
元大金雙喜臨門，前5月大賺近150億，且市值首超台塑南亞。圖／元大金控提供

券商龍頭金控元大金雙喜臨門。元大金今天發布最新獲利，除了前五月稅後獲利大賺近150億外，更以每股31.7元的股價，市值4022億，首度超越台塑、南亞兩大塑化龍頭股，二周前摩根史坦利及摩根大通兩家具代表性的外資機構大舉調高目標價至35.6、35元的目標價，法人普遍看好元大金後市可期。

法人分析，最主要元大金的泛證券事業子公司陣容齊備，包括元大證券、元大投信、元大期貨，而且都是業界龍頭，並且在獲利受到大盤上攻所帶動的挹注最多，這些已反映在元大金今年前五月148.03億元、年增逾46%的獲利，目前元大金EPS為1.17元。

其中，元大金旗下的龍頭券商元大證券受惠於5月台股連日大漲帶動日均成交量增加，因此，經紀業務及自營業務雙雙受惠；對於5月獲利表現，元大金分析，台股5月交易天數和大盤市場交易量均較上月成長，元大證券稅後淨利為13.71億元，而前五月元大證券累積獲利已有70.81億，更較去年同期大增40.3%；而同樣受惠於台股大好的還有元大投信，旗下台股基金的規模不斷大躍進，也帶動手續費等收入增加，5月獲利3.08億年增52.5%，前五月14.23億亦有49%年增率。

作為元大金控第二支獲利動能引擎的元大銀行，亦受惠於銀行利息和手收的貢獻，5月稅後淨利為7.42億元，前5月獲利43.35億，年增20.2%；而在元大人壽方面，儘管5月新台幣匯率升值影響匯兌利益，但元大人壽仍受惠於經常性收益持續提升及實現台股部位處分資本利得，仍有稅後淨利0.83億元，今年前五月獲利17.66億，年增逾1倍，增幅133.6%。

EPS 元大金控 台股

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