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皇昌營收／工程實力爆發、海事工程案加持 5月逾14億元、大增63%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

皇昌營造（2543）工程實力爆發，公司6日公布5月營收達14.26億元，較去年同期大增63.7%；累計今年前五月營收達46.76億元，較去年同期38.42億元成長21.7%。

皇昌營造近年切入海事工程案有成，目前並擁有自身船機達37艘，相關技術、工程人員逾2,000位；值得注意的是，原定2025年底完工的第三座液化天然氣工程一期，皇昌已開始逐月認列收益。

皇昌表示，五月在液化天然氣工程一期之海事工程案提前完工下，有較大筆款項入帳下，推升單月營運跳升。

皇昌今年新增兩筆工程案，包括工程總價達163.6億元的「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程」，以及工程量約達26億元的「新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程」，將一舉推升在手、未交工程案量逾600億元，皇昌中長線營運無虞。

皇昌今年股東會承認2023年年報，公司去年營收達112.75億元、年增33.5%，毛利率達8.95%，稅後純益達5.1億元，較前年激增1.1倍，每股稅後純益達2.15元，寫下近六年來佳績；會中通過配發現金0.4元、股票1.4元，合計股利1.8元，公司已在5月30日除權息。

天然氣 營收 股東會

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