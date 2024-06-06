遠雄營收／交屋量較去年同期增加 5月年增21倍

遠雄（5522）6日公告，5月營收19.7億元，年增2,191.72%；累計前5月營收71.03億元，年增15.16%。遠雄指出，5月營收較去年同期增加，主要係新成屋完工，交屋量較去年同期增加所致。

遠雄建設今年進入完工入帳期，預期有7筆新案可完工交屋，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」34億元、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，總銷逾200億元，且7案中，有5案以上已經完銷或接近完銷。而明、後年完工交屋量也分別有360億元、295億元，未來3年營運相當穩健。

遠雄積極全台布局推案，近年主力瞄準台中，除了早期深耕台中港外，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區，近期也在14期有土地的布局，今年預計推出7大案，總銷370億元，其中光是台中占了一半以上，總銷達190億元。

遠雄指出，台中產業園區引資加碼，科技走廊帶動人口紅利持續升溫下，看好未來台中發展，將持續購入北屯、南屯、西屯等區精華地段，秉持遠雄擅長規劃均質宜居好入手產品的初衷，滿足客戶住的需求，追求獲利最大化。

商用不動產方面，遠雄近來也有所斬獲，位在中和的廠辦大案「遠雄擎光」，總銷約37億元，自欣欣天然氣買下最後11戶後，已經宣告全面完銷，且該案將在第3季起交屋認列，將成為下半年的營運動能之一。

除了房地產本業之外，遠雄建設持續投資於固定收益不動產，包括持有30％股份的林口三井Outlets的三新奧特萊斯，持股24％台北大巨蛋BOT案的遠雄巨蛋事業公司，加上100％持股遠雄營造在大巨蛋投資的4%，合計綜合持股比率為28％。