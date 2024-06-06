全坤建股東會／都更案量多 2027年進入營運高峰期

全坤建（2509）6日召開股東會，會中承認2023年財報，董事長李勇毅表示，今年國內民生經濟、政治及兩岸交流活動回歸正常，讓民眾收入增加、消費信心與購買能力持續增長，能讓房市交易更穩健熱絡。

全坤建總經理江清峰指出，去年全坤建為建案入帳空窗期，因此獲利虧損，今年完工案量也較少，僅有總銷約11億元的八里「全坤家宜」完，因此獲利也較不會有高成長。

不過，江清峰指出，公司在手都更案件相當多，且不少個案已經完銷，全坤建明年完工有總銷12億元的信義「全坤X101」，2027年有新莊「全坤峰碩」、大安「全坤御大安」將完工入帳，兩案合計總銷約70億元，且均已完銷，預期業績爆發會落在2027年。

推案方面，全坤建今年推出3大案，包括總銷20億元的台北市中正區「全坤衡峰」、總銷17億元的「全坤富御」及總銷43億元大安區「全坤御峰」，目前正在銷售中。另外，籌備中個案有萬華台北戲院案、三重大安案、北投熱海案等。

近期大地震掀起改建議題，江清峰指出，地震後的確有讓不少民眾增加都更意願，不過都更開發仍不容易，主要還是在與地主間的條件協商，而疫情以來造價整體漲幅高達6成，未來公司持續積極評估都更改建案等，但估算後每坪不到100萬元的都更案，就不會想進場開發。

展望今年，全坤建指出，國內股市在2萬點的新高段，加上通膨疑慮不減，土地價格及工程造價皆大幅上揚，而日前房貸利率仍處於低點，整體房市皆在一片正向樂觀的氛圍中，無論是房地產開發商或是購屋者信心，對市場都抱持著價量溫和繹升的正向看法，惟在物料、工資、工期及成本增加的情況下，以及年底美國大選、俄羅斯與烏克蘭、以色列與巴勒斯坦地緣政治衝突、中台兩岸情勢變化等，這些衝擊市場的因素未改善下，今後個案的推動與成本的控管仍更要謹慎評估，公司也會祝國內經濟情勢狀況及市場狀沉，適時審慎推案，以確保公司有更佳的獲利空間。