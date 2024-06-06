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鋼聯營收／5月1.6億元、年減11% 前5月年增12%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼聯（6581）6日公告，5月合併營收1.6億元、年減11%，今年前5月累計營收8.8億元、年增12%。5月稅前盈餘0.7億元，累計前5月稅前盈餘3.6億元、年增37%，營運走進上坡道路。

鋼聯表示，營收主要為銷售氧化鋅收入，以及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入。另氧化鋅出貨數量方面，5月出貨4,599公噸，累計前5月出貨2.3萬公噸。

今年5月鋼聯合併營收1.6億元，與去年同期的1.8億元相比年減11%；累計今年前5月營收8.8億元，與去年同期的7.8億元相比年增12%。另今年5月稅前盈餘0.72億元，累計前5月稅前盈餘3.6億元、年增37%，營運明顯好轉。

廢棄物 營收

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