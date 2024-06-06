東陽營收／5月21.46億元、前5月104.27億元 雙創同期新高
汽車零組件大廠東陽（1319）2024年5月自結合併營收21.46億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收104.27億元，較去年同期累計成長13%，雙雙創同期新高，業績表現淡季不淡。東陽本廠持續擴增產線、提高接單動能，同時購地建廠，為未來成長需求做足準備。
東陽AM事業5月自結合併營收16.25億元，較去年同期成長14%，前5月自結累計合併營收78.23億元，較去年同期累計成長17%，皆創同期新高。
東陽OEM事業5月自結合併營收5.21億，較去年同期成長19%，前5月自結累計合併營收26.04億，較去年同期累計成長4%，皆創6年同期新高。（OEM整體累計營收108.72億元，成長14%）。
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