快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

東陽營收／5月21.46億元、前5月104.27億元 雙創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
東陽2024年5月自結合併營收21.46億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收104.27億元，較去年同期累計成長13%，雙雙創同期新高。東陽。記者黃淑惠/攝影
東陽2024年5月自結合併營收21.46億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收104.27億元，較去年同期累計成長13%，雙雙創同期新高。東陽。記者黃淑惠/攝影

汽車零組件大廠東陽（1319）2024年5月自結合併營收21.46億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收104.27億元，較去年同期累計成長13%，雙雙創同期新高，業績表現淡季不淡。東陽本廠持續擴增產線、提高接單動能，同時購地建廠，為未來成長需求做足準備。

東陽AM事業5月自結合併營收16.25億元，較去年同期成長14%，前5月自結累計合併營收78.23億元，較去年同期累計成長17%，皆創同期新高。

東陽OEM事業5月自結合併營收5.21億，較去年同期成長19%，前5月自結累計合併營收26.04億，較去年同期累計成長4%，皆創6年同期新高。（OEM整體累計營收108.72億元，成長14%）。

東陽 營收

延伸閱讀

虎門科技營收／5月0.43億元、年增12% 與累計營收續創同期高

威剛營收／5月年增逾三成 看好第3季DRAM 合約、現貨價齊揚

多家車企發表新車 中國新能源車市5月淡季不淡

大陸新能源車市 5月淡季不淡

相關新聞

開發金（2883）大漲有機會見2字頭？ 不敗教主：沒道理股價輸「這兩家」

開發金（2883）今天大漲，新加坡政府基金加碼，人氣大增啊...

開發金（2883）帶量上攻…股價創2年來新高！ 專家「谷狗」原因：就問怎麼輸？

開發金到底為什麼大漲？成了今天全體股民最好奇的焦點，為此講求科學的我，決定用科學的方式來尋求解答。

鴻海（2317）營收連兩個月創歷年同期新高！ 專家：關鍵會在最後4個月表現

鴻海已經連續兩個月的營收歷年同期新高，接下來的三個月也有可能都是歷史同期新高的營收。

東陽營收／5月21.46億元、前5月104.27億元 雙創同期新高

汽車零組件大廠東陽（1319）2024年5月自結合併營收21.46億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收10...

搶著買船票？ 航運股表現亮眼 萬海、陽明股價帶量上漲

上海集裝箱出口（SCFI）指數近日不斷上漲，全球航運集團巨擘丹麥馬士基也宣布上調全年利潤預期，台股6日再創新高，航運族群...

lululemon 全年獲利看旺 激勵儒鴻開高、大漲逾半根停板

加拿大瑜伽服飾品牌lululemon 5日調高，調高全年獲利展望，而且上季盈餘狀況優於市場預期，消息激勵Lululemo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。