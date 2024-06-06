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開發金（2883）大漲有機會見2字頭？ 不敗教主：沒道理股價輸「這兩家」

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

開發金（2883）今天大漲，新加坡政府基金加碼，人氣大增啊...

上週日我在台中的見面會，就分享我自己買了上千張的開發金，有聽課的朋友應該會開心。

過去股價低迷，全因去年沒有配息，而且今年股利也縮水。

可是要想一下啊，公司有賺錢卻不配息，錢跑到哪裡去呢？當然是去投資，再賺更多的錢回來。

看看中信金，過去配息那麼小氣，就是把錢拿去投資。如今獲利大增，股利也加倍奉還了。

我覺得開發金也在走相同的路線，所以趁配息不好的時候加碼！只要獲利持續成長，將來的股利跟股價都會有表現的，我只要耐心等待即可。

開發金可以漲到2字都嗎？前4月賺了0.64，超越玉山金（2884）的0.51，也勝過華南金（2880）的0.55，沒道理股價輸給他們吧？

開發金只是輸在股利，但是股利的源頭是獲利，所以我只挑獲利好的公司。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2880華南金 2883開發金 2884玉山金

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