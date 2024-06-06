開發金（2883）大漲有機會見2字頭？ 不敗教主：沒道理股價輸「這兩家」
開發金（2883）今天大漲，新加坡政府基金加碼，人氣大增啊...
上週日我在台中的見面會，就分享我自己買了上千張的開發金，有聽課的朋友應該會開心。
過去股價低迷，全因去年沒有配息，而且今年股利也縮水。
可是要想一下啊，公司有賺錢卻不配息，錢跑到哪裡去呢？當然是去投資，再賺更多的錢回來。
看看中信金，過去配息那麼小氣，就是把錢拿去投資。如今獲利大增，股利也加倍奉還了。
我覺得開發金也在走相同的路線，所以趁配息不好的時候加碼！只要獲利持續成長，將來的股利跟股價都會有表現的，我只要耐心等待即可。
開發金可以漲到2字都嗎？前4月賺了0.64，超越玉山金（2884）的0.51，也勝過華南金（2880）的0.55，沒道理股價輸給他們吧？
開發金只是輸在股利，但是股利的源頭是獲利，所以我只挑獲利好的公司。
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