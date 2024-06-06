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搶著買船票？ 航運股表現亮眼 萬海、陽明股價帶量上漲

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
陽明海運。本報系資料照片
陽明海運。本報系資料照片

上海集裝箱出口（SCFI）指數近日不斷上漲，全球航運集團巨擘丹麥馬士基也宣布上調全年利潤預期，台股6日再創新高，航運族群為盤面焦點，陽明海運（2609）、萬海（2615）盤中成交量位居個股第二、第三，其中股價方面以萬海表現最為強勁，早盤一度拉升至96.2元，創下近兩年來新高，陽明、長榮（2603）也都呈現上漲之姿。

根據外電報導馬士基日前宣布上調全年利潤預期，這是一個月來第二次上調，馬士基預期未計利息、稅項、折舊及攤銷前的潛在收益在70億至90億美元之間，已經高於上次的40億至60億美元。

貨櫃三雄長榮、陽明海運及萬海近期獲得法人機構持續給予正面評價，法人認為，三雄本季、下季的坐擁的運力、貨櫃兩大紅利齊發。其中，內外資法人給予長榮的評價介於250-300元區間，最受到矚目。

萬海4月合併營收為101.08億元，月增6.39%，年增24.32%，單月自結稅前淨利30.64億元，年增11倍，稅後純益達23.53億元 ，年增率達10倍，EPS為0.84元。

萬海以亞洲線為基礎，30條主力亞洲航線航班最密集、涵蓋港口最多，於亞洲的市場占有率達15%、亞洲區貨量比重為62%；萬海採取低成本經營，引入大量新世代節能船，以提昇燃油效率來降低艙位平均成本，關鍵轉船點建置自有泊位及儲區，以取得較佳作業費率並兼顧船期穩定性，使得船期可靠度於今年首季排名第⼀，萬海全球競爭力不斷浮現。

萬海 陽明海運

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